ПАРЄ погодилася повернути росіян без жодних санкцій

20:10 26.06.2019   Россия

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Про це повідомляє з Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Після дебатів депутати ПАРЄ переважною більшістю відхилила всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Британії, Латвії та низки інших держав, та затвердили резолюцію в цілому.  За проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися.

У відповідності до цього рішення, повноваження делегації РФ підтверджені без обмежень. Примітно, що документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та з боку російського парламенту, але обмежився "закликом" виконати попередні резолюції, винісши окремо лише 5 вимог:

– відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

– невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;

– безумовно співпрацювати зі слідством щодо збиття авіалайнера MH17;

– докласти зусиль, щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, та покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;

– співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Немцова.

Пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі тощо були відхилені.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутатиобрані нелегально через голоси кримчан.



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