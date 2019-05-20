ЮВО: Комплекс радиоэлектронной борьбы впервые покажут на форуме «Армия-2019»

20:50 26.06.2019   Россия

Впервые специалисты радиоэлектронной борьбы Южного военного округа представят новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок-02» на площадке военно-технического форума «Армия-2019» в Ростовской области на Самбекских высотах.

Специалисты РЭБ ЮВО также продемонстрируют технические возможности комплексов радиоэлектронной борьбы при отработке задач по прикрытию действий группировки войск от атак беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, управляемых по радиоканалам, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На форуме представлены современные комплексы службы РЭБ, в том числе модернизированная станция помех радиосвязи Р-325УМВ, возимый генератор помех РП-377 1Л «Лесочек», автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиотехнического контроля «Свет-КУ».

Кроме того, для гостей форума на площадках статической выставки будут представлены более 80 ед. современного вооружения и военной техники ЮВО, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган», танки Т-72Б3, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К», «Тайфун-У», «Тигр» и «Рысь».

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2019» на территории Ростовской области будет проведен в период с 28 по 30 июня на территории парка «Патриот» в Самбеке.



Ще на цю тему:

17:00 26.06.2019
ЮВО: На Кавказе состоялось тактико-специальное учение подразделения химзащиты
16:40 26.06.2019
ЮВО: Минометчики осваивают методику скоростной стрельбы на полигоне в Северной Осетии
15:20 26.06.2019
ЮВО: Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в горах и на морском побережье Абхазии
13:46 26.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии в Дагестане готовы к погрузке на десантные катера
21:30 25.06.2019
ЮВО: Разведчики завершили горную подготовку в горах Северной Осетии
21:15 25.06.2019
ЮВО: Флагман Каспийской флотилии отразил налет авиации условного противника на отряд боевых кораблей
20:20 25.06.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии собрали командиров рот и батарей
20:00 25.06.2019
ЮВО: Аэромобильная группа при поддержке мотострелков уничтожит «террористов» в Северной Осетии
18:40 25.06.2019
ЮВО: Три тысячи артиллеристов подняты по тревоге
16:40 25.06.2019
ЮВО: Каспийская флотилия поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности
16:00 25.06.2019
ЮВО: На полигонах Северного Кавказа гранатометчики воевали с танками условного противника
13:50 25.06.2019
Оккупанты устроили в Крыму показное занятие по приготовлению корабля к бою и походу
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 26.06.2019
В Тбилиси освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста 20-21 июня
15:20 26.06.2019
ЮВО: Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в горах и на морском побережье Абхазии
08:25 26.06.2019
В Грузии возобновились протесты под парламентом
20:20 25.06.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии собрали командиров рот и батарей
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:00 26.06.2019
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі
19:20 26.06.2019
Уряд Молдови прагне відмовитися від електроенергії з Придністров'я
12:24 26.06.2019
МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 26.06.2019
У ПА НАТО заявили, що на відміну від ПАРЄ, туди не повернуть російську делегацію
20:50 26.06.2019
ЮВО: Комплекс радиоэлектронной борьбы впервые покажут на форуме «Армия-2019»
20:10 26.06.2019
ПАРЄ погодилася повернути росіян без жодних санкцій
17:00 26.06.2019
ЮВО: На Кавказе состоялось тактико-специальное учение подразделения химзащиты
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
21:30 26.06.2019
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу через російську ноту
20:40 26.06.2019
Оккупанты обложат новым налогом Севастополь и Крым
20:30 26.06.2019
7 національних делегацій оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії
20:20 26.06.2019
Оккупанты построят в Крыму к концу 2020 года радиолокационную станцию
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд