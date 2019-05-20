ЮВО: Комплекс радиоэлектронной борьбы впервые покажут на форуме «Армия-2019»
|20:50 26.06.2019
|Россия
Впервые специалисты радиоэлектронной борьбы Южного военного округа представят новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок-02» на площадке военно-технического форума «Армия-2019» в Ростовской области на Самбекских высотах.
Специалисты РЭБ ЮВО также продемонстрируют технические возможности комплексов радиоэлектронной борьбы при отработке задач по прикрытию действий группировки войск от атак беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, управляемых по радиоканалам, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На форуме представлены современные комплексы службы РЭБ, в том числе модернизированная станция помех радиосвязи Р-325УМВ, возимый генератор помех РП-377 1Л «Лесочек», автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиотехнического контроля «Свет-КУ».
Кроме того, для гостей форума на площадках статической выставки будут представлены более 80 ед. современного вооружения и военной техники ЮВО, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган», танки Т-72Б3, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К», «Тайфун-У», «Тигр» и «Рысь».
Военно-технический форум ЮВО «Армия-2019» на территории Ростовской области будет проведен в период с 28 по 30 июня на территории парка «Патриот» в Самбеке.
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