Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі

21:00 26.06.2019   Молдова

Конституційний суд Молдови у середу, 26 червня, подав у відставку у повному складі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це рішення пише пресслужба суду.

Адміністративні обов'язки глави суду буде виконувати суддя В'ячеслав Запорожан, поки не оберуть нового голову.

"Владі буде повідомлено про припинення повноважень суддів і вакантні місця в Конституційному суді, щоб компетентні органи могли вибрати кандидатів", - повідомляє пресслужба.

Голова суду Міхай Поалелунжь подав у відставку ще 20 червня.

Нагадаємо, 7-9 червня Конституційний суд Молдови ухвалив низку рішень, які призвели до політичної кризи у Молдові та фактичного двовладдя у країні.

Зокрема, суд  визнав неконституційним обрання керівництва молдовського парламенту і голосування за новий уряд. Також він тимчасово відсторонив президента Додона, щоб в.о. прем’єра за версією Демпартії Павло Філіп міг призначити дострокові вибори.

Згодом під тиском громадськості та політиків суд вирішив скасувати ці суперечливі рішення.

Проте це не задовольнило нову владу Молдови: прем'єрка Майя Санду закликала всіх суддів суду подати у відставку.

Експерти Венеціанської комісії зробили висновок, що у Молдові не було підстав для розпуску парламенту, а Конституційний суд порушив своїй процедури та не керувався Конституцією при ухваленні рішень.



Ще на цю тему:

15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
13:40 24.06.2019
У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
19:00 21.06.2019
Обнародована программа деятельности правительства во главе с Майей Санду
10:59 19.06.2019
В Молдове хотят отменить предоставление гражданства за инвестиции
20:50 18.06.2019
У Молдові на жовтень призначили місцеві вибори
19:25 16.06.2019
Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що викликали політичну кризу
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
16:00 11.06.2019
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові
14:15 10.06.2019
Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
10:45 10.06.2019
Минобороны Молдовы: Армия не вмешивается в политический кризис
09:15 10.06.2019
США, ЄС і НАТО закликали молдавських політиків до стриманості і діалогу
08:00 10.06.2019
Криза в Молдові: Євросоюз визнав коаліцію та новий уряд
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 26.06.2019
В Тбилиси освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста 20-21 июня
15:20 26.06.2019
ЮВО: Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в горах и на морском побережье Абхазии
08:25 26.06.2019
В Грузии возобновились протесты под парламентом
20:20 25.06.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии собрали командиров рот и батарей
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:00 26.06.2019
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі
19:20 26.06.2019
Уряд Молдови прагне відмовитися від електроенергії з Придністров'я
12:24 26.06.2019
МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 26.06.2019
У ПА НАТО заявили, що на відміну від ПАРЄ, туди не повернуть російську делегацію
20:50 26.06.2019
ЮВО: Комплекс радиоэлектронной борьбы впервые покажут на форуме «Армия-2019»
20:10 26.06.2019
ПАРЄ погодилася повернути росіян без жодних санкцій
17:00 26.06.2019
ЮВО: На Кавказе состоялось тактико-специальное учение подразделения химзащиты
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
21:30 26.06.2019
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу через російську ноту
20:40 26.06.2019
Оккупанты обложат новым налогом Севастополь и Крым
20:30 26.06.2019
7 національних делегацій оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії
20:20 26.06.2019
Оккупанты построят в Крыму к концу 2020 года радиолокационную станцию
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд