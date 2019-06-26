ПАРЄ відкладе затвердження повноважень РФ - перевірять депутатів, обраних із голосами кримчан

16:25 26.06.2019   Крым

Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив звернутися до Венеціанської комісії за офіційним роз’ясненням про статус депутатів Державної думи РФ, обраних за багатомандатним округом, що включає анексовані Крим та Севастополь (тобто за партійними списками).

Про це "Європейській правді" розповів член цього комітету, народний депутат Володимир Ар’єв.

Запит з цього приводу був схвалений в середу на засіданні комітету в Страсбурзі, під час розгляду питання про повноваження російської делегації. Члени комітету підтримали його одноголосно, наголосив депутат.

Після отримання висновку "Венеціанки" питання повноважень буде продовжене. "Регламентний комітет визнав, що оскарження повноважень росіян через процедурні причини залишилося в силі. Тобто повної ратифікації сьогодні не буде", - наголосив Ар’єв. У разі, якщо Венеціанська комісія займе сторону України, це зробить дуже імовірним припинення повноважень російської делегації, доки у ній буде принаймні один депутат, обраний за партійним списком.

Водночас відтермінування затвердження повноважень не обмежує права російських депутатів. До винесення рішення вони можуть повноцінно брати участь у роботі ПАРЄ і не зможуть голосувати лише під час майбутнього розгляду резолюції щодо своїх повноважень.

Нагадаємо, голову комітету Державної думи у міжнародних справах Леоніда Слуцького, який перебуває під санкціями ЄС, не обрали на посаду віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Віцеспікер Держдуми Петро Толстой, який очолює російську делегацію в ПАРЄ, заявляв, що цілком ймовірно так звані "депутати" окупованого Криму братимуть участь в засіданнях асамблеї в складі делегації Росії.

Минулої ночі профільні комітети ПАРЄ, що розглядали питання повноважень делегації РФ, ухвалили рекомендацію підтвердити їх навіть без мінімальних санкцій, що лишалися дозволеними після понеділкового рішення асамблеї.

За цих обставин повноваження депутатів від РФ майже гарантовано будуть підтверджені навіть без тих обмежень, які лишалися доступними після скандального понеділкового рішення ПАРЄ.



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