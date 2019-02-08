Новый для России налог на профессиональный доход, который распространяется на людей, работающих в так называемом сером секторе экономики, может быть введен в оккупированных Севастополе, Крыму и других регионах страны, где высок уровень занятых в неформальном секторе.

Об этом сообщает ForPost со ссылкой на российские СМИ.

С начала 2019 года в качестве эксперимента новый налог введен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Здесь, по данным ФНС, в качестве самозанятых, то есть плательщиков налога, уже зарегистрировалось более 100 тыс. человек – преимущественно те, кто занимается перевозками пассажиров, сдачей в аренду квартир, репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой и т.п.

«Минфин намерен внести в правительство предложение по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых за счет регионов с высоким уровнем работников в неформальном секторе экономики. Это 13 территорий, в основном южные – в том числе Чечня, Дагестан, Крым», – пишет издание.

Высокой теневой занятостью, по данным Росстата, сейчас отличаются оккупированные Крым и Севастополь – почти 35% и 32% соответственно, а также Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алтай. Перечень этих регионов содержится в письме Минфина в адрес Правительства РФ о возможном расширении эксперимента с начала 2020 года на них.

Впрочем, как следует из материала, эксперимент в итоге может быть распространен не только на эти территории, но и вообще на всю Россию. Во всяком случае, такого мнения придерживается ФНС.

Суть нового налога состоит в том, что самозанятые лица при условии, что их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, освобождаются от уплаты подоходного налога и НДС. При этом они платят 4% от дохода от реализации товаров и услуг физлицам и 6% при реализации юрлицам.

Сообщается, что предложения о расширении этого эксперимента поступают в Минфин от региональных властей, для которых это не только способ увеличения налоговых поступлений в бюджет, но и возможность обновления взаимоотношений власти с предпринимательским сообществом.