Т.н. "государственный совет" оккупированного Крыма закрепил за "Корпорацией развития региона" функции по сопровождению инвесторов по принципу одного окна.

Сегодня, 26 июня, т.н. "госсовет" принял закон об инвестиционной политике и господдержке инвестиционной деятельности, сообщает ТАСС.

"Закон определяет создание на территории республики системы координации и контроля за реализацией инвестиционных проектов <…> Для упрощения сопровождения инвестиционных проектов предусмотрено создание специализированной организации по принципу одного окна", - сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов, представляя проект закона.

Как пояснила ТАСС "министр экономического развития" оккупированного Крыма Людмила Бланк, подобный закон принят впервые и он позволит упорядочить работу с инвестором.

Функции единого окна по сопровождению инвесторов полностью теперь законодательно возлагаются на "Корпорацию развития" оккупированного Крыма. В стадии согласования еще два проекта постановлений по ведению реестра инвестплощадок и инвестпроектов, - отметила Бланк.

По данным пресс-службы "министерства экономического развития" оккупированного Крыма, в 2018 году в экономику полуострова привлечено 296 млрд рублей, что в 1,3 раза больше, чем в 2017 году.

Сообщается, что в рамках особого порядка по работе с инвесторами на аннексированной территории реализуется около 184 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 156 млрд рублей. В результате реализации этих проектов создается 14 тысяч рабочих мест.