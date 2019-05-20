Захоплений Росією український моряк одружився в СІЗО «Лефортово»
|19:40 26.06.2019
|Крым
Захоплений ФСБ Росії українські військові моряки Віктор Беспальченко і його наречена Тетяна в четвер, 26 червня, зареєстрували шлюб.
Одруження відбулося в СІЗО «Лефортово» в Москві. Про це в Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов, пише Радіо Свобода.
«Адвокати нашої команди захисту військовополонених моряків і наші підзахисні моряки вітають Віктора Беспальченко і його наречену Тетяну з одруженням! Реєстрація шлюбу сьогодні відбулася в СІЗО «Лефортово». Бажаємо молодим любові і, звичайно ж, якнайшвидшого проведення медового місяця далеко від тюремних стін і ґрат!» – написав Полозов.
До початку анексії Криму Росією Віктор Беспальченко служив старшим матросом катера «Херсон». У березні 2014 року виявився в числі українських моряків, заблокованих російськими військовими на озері Донузлав.
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