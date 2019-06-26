Молдова може відмовитися від послуг розташованої в невизнаному Придністров'ї Молдавської ГРЕС, підконтрольної російському холдингу "Інтер РАО", і закуповувати електроенергію тільки в України.

Це передбачає програма уряду Майї Санду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Українська енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова запевнила, що технічно готова збільшити обсяг постачання до Молдови з 15% до 100%, що становить приблизно 3 млрд кВт·год на рік, йдеться у матеріалі. У російському уряді тим часом рекомендують молдовській владі звернути увагу на закупівельну ціну.

Торік 70% електроенергії закуповували у МолдГРЕС і 30% - в України, а з 1 квітня цього року, за підсумками чергового тендеру, у Молдовської ГРЕС закуповують 85% електроенергії по $ 52,4 за МВт/год, а в українського ДТЕК "Павлоградвугілля" - 15% по $ 64,4.

Віцепрем'єр РФ Дмитрій Козак, який відповідає за відносини з Молдовою, днями був з візитом в Кишиневі. Коментуючи це питання, він зазначив, що Росія зацікавлена ​​в стабільній роботі електростанції, розташованої в Придністров'ї.

"Але питання повинні вирішувати, виходячи з інтересів Молдови. Хто дешевше продає електроенергію, той і повинен бути продавцем. Ми не маємо наміру всупереч законам конкуренції лобіювати інтереси російської компанії", - сказав Козак.

Президент Ігор Додон, у свою чергу, сказав, що від контракту з МолдГРЕС можуть відмовитися, якщо виявляться посередники або корупційні схеми постачання електроенергії з Придністров'я. Додон додав, що багато чого буде залежати й від ціни постачання.

"Якщо українці зможуть постачати електроенергію дешевше, значить, будуть постачати самі", - зазначив глава держави. Він додав, що раніше ні в адміністрації президента, ні у депутатів парламенту не було доступу до інформації про постачання електроенергії, а тепер вона є. "Якщо там існували схеми, вони будуть зруйновані, щоб гроші приходили до бюджету, а споживачі отримували електроенергію за найменшою ціною", - каже президент.

Водночас експерти зазначають, що цей пункт в програмі уряду, радше, є заявою про наміри, ніж реальним планом дій. За їхніми словами, Козак і Додон відвели розмову в бік ціни, а це значить, що вони не дуже хочуть, щоб МолдГРЕС повністю припинила постачання електроенергії в Молдову.