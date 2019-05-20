Задержанные на акции протеста в ночь на 21 июня 51 человек освобождены из-под стражи.

Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на Тбилисский городской суд.

Решение освободить тех, кто был привлечен к административной ответственности и сопротивление полиции, было принято накануне поздно вечером. С таким ходатайством к суду обратилась прокуратура.

Всего после столкновений с полицией перед парламентом были задержаны 305 участников акции, из них 121 человека отправили под арест. Накануне стало известно, что из них 54 человека все еще были в заключении, сообщает «Новости-Грузия».

«25 июня коллегия по административным делам Тбилисского горсуда рассмотрела и удовлетворила протесты прокуратуры, согласно которым, срок заключения присужденный 51 лицу за административные правонарушения 21 июня, был изменен и сокращен. На основании судейского постановления, 51 лицо было немедленно освобождено из административного заключения», - отмечается в информации суда.

Освобождение всех задержанных в первый день акции было одним из требований продолжающихся протестных выступлений возле парламента. 20 июня стихийный митинг перерос в столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, пострадали около 150 манифестантов, 305 были задержаны.

МВД ведет дознание по фактам возможных нарушений со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов из-за разгона акции протеста в Тбилиси 20 июня. Десяти сотрудникам полиции приостановили служебные полномочия, в действиях двоих выявлены признаки уголовного преступления.