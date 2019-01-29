В оккупированном Севастополе предприятие «Водоканал» сбрасывает неочищенные сточные ливневые воды в акваторию Артиллерийской бухты Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба городской "прокуратуры", передают Новости Крыма.

Отмечается, что данный факт был выявлен в ходе совместной проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры со специалистами т.н. "Центра гигиены и эпидемиологии и Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования" по оккупированым Крыму и Севастополю.



«Установлено, что в районе пляжа Хрустальный располагается сбросный коллектор ливневых сточных вод, который находится на балансе ГУП города Севастополя «Водоканал» и принят с 2017 года в хозяйственное ведение предприятия. Очистные сооружения на ливневом коллекторе отсутствуют. Однако решение о предоставлении водного объекта в пользование предприятию для указанных целей не принималось, что создает угрозу загрязнения водного объекта, опасность причинения вреда окружающей среде, приводит к нарушению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду», — указывается в сообщении прокуратуры.

По данному факту прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием обязать ГУП устранить нарушения.