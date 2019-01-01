Бойцы полка «Азов» уничтожили современный российский комплекс разведки «Зоопарк-1» / Видео
|18:20 26.06.2019
|Украина
Пресс-служба полка «Азов» опубликовала видео, в котором присутствуют очередные доказательства российского военного присутствия в зоне военных действий на Донбассе.
Так, в ролике «Азов» засветил российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1», пишет Информационное сопротивление.
23 июня в районе Светлодарской дуги, сообщили в «Азове», бойцы подразделения поразили редкий комплекс разведки оккупанта. «При попытке нанести огневое поражение по позициям полка «Азов» с использованием ствольной артиллерии калибра 122 мм и 152 мм средствами технической разведки «Азова» было определено, что противник осуществляет корректировку с использованием комплекса «Зоопарк-1» российского производства. Этот комплекс производится в Российской Федерации и поставляется исключительно с территории этого государства», — говорится в сообщении.
По словам азовцев, после обнаружения «Зоопарк-1» в небо был поднят азовский БПЛА, который подтвердил его работу с окраин оккупированной Горловки. Было зафиксировано, что антенна комплекса находится в боевом положении, после чего средствами «Азова» был нанесен удар по указанному комплексу.
Как сообщала группа «ИС», это радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Предназначен «Зоопарк-1» для разведки позиций огневых средств противника: реактивных систем залпового огня, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов противовоздушной обороны.
Этот комплекс способен также рассчитывать траектории снарядов и ракет, корректировать огонь дружественных огневых средств, вести наблюдение за воздушным пространством и контролировать полеты беспилотных летательных аппаратов. Используется российскими оккупантами с начала агрессии на Донбассе — с 2014 года.
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