Как стало известно, Минобороны Болгарии отремонтирует 2 многофункциональных вертолета Ми-17 и 4 ударных Ми-24В в кооперации с россиянами.

При этом, часть работ, стоимостью $22 млн, выполнит болгарская TEREM Holding EAD, а часть российские предприятия, в том числе, находящиеся под действием санкций, пишет Информационное сопротивление.

В частности, капитальный ремонт двигателей вертолетов проведет “Уральский завод гражданской авиации” за $5 млн. Ремонтное оборудование будет поставлено находящимся под санкциями АО “Вертолеты России” на сумму $4,9 млн. Также в ремонтных и восстановительных работах будут заняты российские АО “150-й Авиационный ремонтный завод” и АО “Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля”.

- Собственно, другого места, кроме как в России, для проведения ремонтных работ данной техники болгарские военные найти не смогли, пишет издание.

Отмечается, что за все эти годы и с наличием множества прецедентов, странам, членам НАТО, не было высказано серьезных претензий, по поводу ремонта военной техники в РФ, со стороны их коллег по альянсу.