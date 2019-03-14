Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
|17:40 26.06.2019
|Болгария
Как стало известно, Минобороны Болгарии отремонтирует 2 многофункциональных вертолета Ми-17 и 4 ударных Ми-24В в кооперации с россиянами.
При этом, часть работ, стоимостью $22 млн, выполнит болгарская TEREM Holding EAD, а часть российские предприятия, в том числе, находящиеся под действием санкций, пишет Информационное сопротивление.
В частности, капитальный ремонт двигателей вертолетов проведет “Уральский завод гражданской авиации” за $5 млн. Ремонтное оборудование будет поставлено находящимся под санкциями АО “Вертолеты России” на сумму $4,9 млн. Также в ремонтных и восстановительных работах будут заняты российские АО “150-й Авиационный ремонтный завод” и АО “Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля”.
- Собственно, другого места, кроме как в России, для проведения ремонтных работ данной техники болгарские военные найти не смогли, пишет издание.
Отмечается, что за все эти годы и с наличием множества прецедентов, странам, членам НАТО, не было высказано серьезных претензий, по поводу ремонта военной техники в РФ, со стороны их коллег по альянсу.
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