ТІС забезпечив половину вантажоперевалки порту «Південний»

18:00 26.06.2019   Украина

Морський порт «Південний» з початку 2019 року обробив 21,441 млн тонн вантажів, що на 3,351 млн тонн, або на 19% перевищує аналогічний показник минулого року. 

Про це повідомила прес-служба Южненської філії ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

За даними адміністрації порту «Південний», в розрізі портових операторів ТОВ «Трансінвестсервіс» перевалило за неповних півроку 9,249 млн тонн вантажів, ДП «МТП «Южний» - 5,843 млн тонн, ТОВ «ТІС-Зерно» - 2,269 млн тонн, ПАТ «ОПЗ» - 1,19 млн тонн, ТОВ «ТІС-Міндобрива» - 1,092 млн тонн, ТОВ «Боріваж» - 832,1 тис. тонн, Філія ТОВ «Олсідз Блек Сі» - 405 тис. тонн, ТОВ «Дельта Вілмар Україна» - 350,9 тис. тонн, ТОВ «Рісойл-Юг» - 86,7 тис. тонн, ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» - 78,6 тис. тонн, ТОВ «МігТранс» - 32,5 тис. тонн, ДП «Сі Сайд (Україна)» - 11,4 тис. тонн.

«21 млн тонн - результат спільної ефективної роботи всіх стивідорів і АМПУ. Порт «Південний» з кожним роком збільшує показники і утримує лідируючі позиції серед портових підприємств України. Щоб зберегти цю тенденцію, необхідно постійно інвестувати у розвиток інфраструктури. Лише за минулі 2 роки АМПУ вклала в інфраструктурні проекти в порту «Південний» 2,5 млрд грн. Стивідорні компанії також зі свого боку продовжують модернізувати власні потужності», - зазначив начальник адміністрації порту Віталій Липський.

Найбільше на позитивну динаміку збільшення перевалки вплинули продукція металургійної промисловості, АПК і контейнерні вантажі. Перевалка руди за цей час склала 9,884 млн тонн - на 40% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Стрімко зростає експорт зернових вантажів: стивідорні компанії, що працюють у порту, перевалили вже 4,747 тис тонн - на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більш ніж удвічі зросла перевалка контейнерних вантажів - 1,365 млн тонн (+136%). Дуже істотним - на 212,1 тис тонн (34%) - стало збільшення обробки олії (до 842,6 тис. тонн).

Експортні вантажі складають 76% перевалки порту «Південний». За січень-червень 2019 року обсяг експорту збільшився на 36% порівняно з аналогічним показником минулого року і склав 16,389 млн тонн.

За звітний період морський порт «Південний» обробив 450 суден, що на 5 одиниць (1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Морський порт «Південний» розташований на берегах Аджаликського лиману на північно-західному узбережжі Чорного моря. Кількість вантажних причалів - 19, довжина вантажного причального фронту - 4,946 кілометра. З 21 червня 2014 року в порту затверджена осаду 18,5 метра. Гавань є найбільш глибоководною в українській акваторії Чорного моря.

Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють ТОВ «Трансінвестсервіс», ДП «МТП «Южний», ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Укртранснафта», ТОВ «Боріваж», ДП «Сісайд-Україна», ТОВ «Рісойл-Юг» та інші портові оператори.

Морпорт «Південний» у 2018 році збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 1,9% - до 42,702 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України відповідала рівню 2017 року - 31,6%.



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