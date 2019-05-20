У січні-травні морпорти України скоротили суднооборот на 1%
|17:20 26.06.2019
|Украина
Морські порти України в січні-травні 2019 року скоротили судно оборот у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1%, або на 47 суден ― до 4808 суден.
Про це свідчать дані ДП «Адміністрація морських портів України», пише сайт Порти України.
Зокрема, Ізмаїльський порт обробив 1544 суден, Миколаївський ― 754, порт «Чорноморськ» ― 685, Одеський ― 529, «Південний» ― 406, Херсонський ― 315, Маріупольський ― 189, Ренійський ― 174, спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» ― 102, Бердянський ― 67, Білгород-Дністровський ― 24, Усть-Дунайський ― 18, Скадовський ― 1.
У травні морські порти обробили 1021 судно. Зокрема, Ізмаїльський порт обробив 351 судно, порт «Чорноморськ» ― 154, Миколаївський ― 152, Одеський ― 120, «Південний» ― 73, Херсонський ― 53, Маріупольський ― 52, Ренійський ― 20, СМП «Ольвія» ― 17, Бердянський ― 17, Усть-Дунайський ― 8, Білгород-Дністровський ― 4.
За даними АМПУ, морські порти в квітні обробили 949 суден, в березні ― 1112, в лютому ― 870, в січні ― 856.
За даними АМПУ, морські порти України в 2018 році скоротили судно оборот у порівнянні з 2017 роком на 3,1%, або на 370 суден ― до 11 654 суден.
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