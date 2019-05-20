ЮВО: На Кавказе состоялось тактико-специальное учение подразделения химзащиты
|17:00 26.06.2019
|Карачаево-Черкесская Республика
В Карачаево-Черкесии состоялось тактико-специальное учение с подразделением РХБ защиты горного соединения Южного военного округа.
В ходе активной фазы учения специалисты подразделения РХБ разведки сопроводили колонны специальной техники в назначенный район постановкой дымовой завесы для прикрытия передвижения войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Расчеты огнеметных подразделений оказали огневую поддержку с использованием штатного вооружения гусеничных многоцелевых тягачей.
Учение проводится в рамках боевой подготовки и направлено на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении учебно-боевых задач в различных условиях обстановки.
К учебному мероприятию было привлечено более 200 человек, задействовано около 20 единиц военной техники.
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