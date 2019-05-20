В Карачаево-Черкесии состоялось тактико-специальное учение с подразделением РХБ защиты горного соединения Южного военного округа.

В ходе активной фазы учения специалисты подразделения РХБ разведки сопроводили колонны специальной техники в назначенный район постановкой дымовой завесы для прикрытия передвижения войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Расчеты огнеметных подразделений оказали огневую поддержку с использованием штатного вооружения гусеничных многоцелевых тягачей.

Учение проводится в рамках боевой подготовки и направлено на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении учебно-боевых задач в различных условиях обстановки.

К учебному мероприятию было привлечено более 200 человек, задействовано около 20 единиц военной техники.