ЮВО: Минометчики осваивают методику скоростной стрельбы на полигоне в Северной Осетии
|16:40 26.06.2019
|Северная Осетия
В Северной Осетии на полигоне Тарский более 300 военнослужащих минометных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы из минометов.
В течение месяца минометчики обучатся в наиболее короткое время уничтожать цели условного противника на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток. Стрельбы проводятся с твердых грунтов без предварительной подготовки огневых позиций, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечат видеофиксацию и корректирование наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.
В условиях горно-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» калибра 120 мм поразят цели, имитирующие легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника.
Всего задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.
Особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественным преградами (гора, лесополоса).
Отличительными особенностями ведения огня в горах являются необходимость учета дополнительных данных для определения установок для стрельбы (атмосферное давление, превышение цели над огневой позицией) и сложность определения топогеодезических данных.
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