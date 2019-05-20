В Северной Осетии на полигоне Тарский более 300 военнослужащих минометных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы из минометов.

В течение месяца минометчики обучатся в наиболее короткое время уничтожать цели условного противника на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток. Стрельбы проводятся с твердых грунтов без предварительной подготовки огневых позиций, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечат видеофиксацию и корректирование наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

В условиях горно-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» калибра 120 мм поразят цели, имитирующие легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника.

Всего задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.

Особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественным преградами (гора, лесополоса).

Отличительными особенностями ведения огня в горах являются необходимость учета дополнительных данных для определения установок для стрельбы (атмосферное давление, превышение цели над огневой позицией) и сложность определения топогеодезических данных.