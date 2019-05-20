Экипаж БДК ЧФ оккупантов и морская пехота отработали организацию погрузки десанта на корабль / Фото
|16:20 26.06.2019
|Крым
Экипаж большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» принял участие в совместном занятии с подразделениями отдельной бригады морской пехоты по организации погрузки боевой техники и личного состава на корабль.
Занятия проведены в рамках подготовки корабельных сил и подразделений морской пехоты флота к предстоящим бригадно-тактическим учениям, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В частности, с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота была отработана организация погрузки на БДК бронетранспортёров БТР-82А и личного состава морской пехоты.
В ходе тренировок в твиндек корабля загрузились более 100 военнослужащих, а также было размещено около 20 единиц бронетранспортёров БТР-82А.
Основное внимание в ходе тренировок было уделено совершенствованию военнослужащими личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, её размещению и креплению.
В ходе занятия снимались временные нормативы по погрузке техники на корабль и оценивалась правильность действий каждого члена экипажа боевой машины.
Фото МО РФ
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