Новый патрульный корабль ЧФ оккупантов завершил подготовку к первому выходу в море / Фото
|16:00 26.06.2019
Экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота страны-агрессора завершил подготовку к первому выходу в море для выполнения плановых задач боевой подготовки.
Моряки сдали первую курсовую задачу, в рамках которой были отработаны вопросы организации повседневной корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу, сообщает пресс-служба Минобороны Росси.
Были также проведены корабельные учения по противовоздушной обороне одиночного корабля, находящегося на стоянке в пункте базирования, по борьбе за живучесть, в ходе которого аварийная партия выполнила мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков корабля, а также при заделывании пробоины и откачивании поступившей забортной воды.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа станет выход в море с выполнением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.
Фото МО РФ
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