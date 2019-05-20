ЮВО: Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в горах и на морском побережье Абхазии
|15:20 26.06.2019
|Абхазия
Около 500 стрелков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17 и наводчиков-операторов бронетранспортеров БТР-82АМ российской военной базы в непризнанной Абхазии приступили к полевым занятиям в рамках учебных сборов.
Военнослужащие научатся вести разведку целей, определять выгодные позиции для стрельбы, классифицировать цели по важности, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания, изучат свои действия в бою в составе подразделений, сообщает пресс-служба Мнобороны России.
Наводчики-операторы БТР-82АМ отработают навыки ведения огня из орудий бронемашин с места и в движении как в дневное, так и в ночное время суток.
Особенностью сборов является выполнение практических действий со штатным вооружением в различных климатических и географических условиях – в горно-лесистой местности полигона Цабал и на морском побережье полигона Нагвалоу.
Сборы военнослужащих завершатся в середине июля выполнением зачетных боевых стрельб. Личному составу предстоит поразить статичные и динамичные мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику условного противника, на расстоянии до 2 тысяч метров.
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