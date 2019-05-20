О проведении военно-технического мероприятия «международного» уровня сообщает не Министерство обороны России, а пресс-служба т.н. «губернатора» оккуппированного Севастополя.

Эту первая странность «международного» военно-технического форума отметило издание Черноморская безопасность.

Пресс-служба «губернатора» сообщает, что с 28 по 30 июня 2019 года в Севастополе будет проходить «международный военно-технический форум «Армия-2019». Издание отмечает, что для проведения мероприятия такого масштаба появилось отдельное распоряжение «губернатора» «об оказании содействия в организации и обеспечении безопасности при проведении военно-технического форума «Армия-2019» в городе Севастополе».

Исходя из этого документа становится понятно, что за пафосным и статусным международным фасадом «форума» кроется событие местного значения с использованием инфраструктуры Черноморского флота и прочих воинских подразделений оккупантов, дислоцированных в анексированном Крыму.

Так на время проведения в приморском городе «международного форума» с максимально общим названием «Армия-2019» предполагаются следующие локации:

- статическая экспозиция кораблей в бухте – оккупанты регулярно выставляют корабли в июле на день ВМФ;

- статическая экспозиция вооружений, военной и специальной техники (на площади Нахимова будет складирована разнообразная военная техника);

- динамический показ возможностей военной и специальной техники с показательным выступлением морских пехотинцев;

- динамический показ боевых возможностей кораблей и подводных лодок (пользователи ютуба с легкостью могут найти примеры «боевых возможностей» флота оккупантов, продемонстрированные в Севастопольской бухте во время празднования дней ВМФ);

- в программе соревнования по военно-тактическим играм (лазер-таг);

- военно-спортивная эстафета юнармейцев «Щит и Меч»;

- военно-историческая реконструкция обороны 30 батареи.

А под занавес «международного форума» - выступление ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Предполагается массовое посещение мест демонстрации мощи оружия оккупантов.

Организаторы мероприятия прямо предупреждают: «в рамках динамического показа зрители смогут ощутить на себе «все по-настоящему». Боевая стрельба из различных видов вооружения, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой…».

Не обойдется данное мероприятие и без севастопольских творческих коллективов, которые будут развлекать гостей форума в перерывах между показами военной мощи оружия оккупантов.