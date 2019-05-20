Оккупанты проведут в Севастополе «международный военно-технический форум «Армия-2019»

15:40 26.06.2019   Севастополь

О проведении военно-технического мероприятия «международного» уровня сообщает не Министерство обороны России, а пресс-служба т.н. «губернатора» оккуппированного Севастополя. 

Эту первая странность «международного» военно-технического форума отметило издание Черноморская безопасность.

Пресс-служба «губернатора» сообщает, что с 28 по 30 июня 2019 года в Севастополе будет проходить «международный военно-технический форум «Армия-2019». Издание отмечает, что для проведения мероприятия такого масштаба появилось отдельное распоряжение «губернатора» «об оказании содействия в организации и обеспечении безопасности при проведении военно-технического форума «Армия-2019» в городе Севастополе».

Исходя из этого документа становится понятно, что за пафосным и статусным международным фасадом «форума» кроется событие местного значения с использованием инфраструктуры Черноморского флота и прочих воинских подразделений оккупантов, дислоцированных в анексированном Крыму.  

Так на время проведения в приморском городе «международного форума» с максимально общим названием «Армия-2019» предполагаются следующие локации:

- статическая экспозиция кораблей в бухте – оккупанты регулярно выставляют корабли в июле на день ВМФ;

- статическая экспозиция вооружений, военной и специальной техники (на площади Нахимова будет складирована разнообразная военная техника);

- динамический показ возможностей военной и специальной техники с показательным выступлением морских пехотинцев;

- динамический показ боевых возможностей кораблей и подводных лодок (пользователи ютуба с легкостью могут найти примеры «боевых возможностей» флота оккупантов, продемонстрированные в Севастопольской бухте во время празднования дней ВМФ);

- в программе соревнования по военно-тактическим играм (лазер-таг);

- военно-спортивная эстафета юнармейцев «Щит и Меч»;

- военно-историческая реконструкция обороны 30 батареи.

А под занавес «международного форума» - выступление ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Предполагается массовое посещение мест демонстрации мощи оружия оккупантов.

Организаторы мероприятия прямо предупреждают: «в рамках динамического показа зрители смогут ощутить на себе «все по-настоящему». Боевая стрельба из различных видов вооружения, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой…».

Не обойдется данное мероприятие и без севастопольских творческих коллективов, которые будут развлекать гостей форума в перерывах между показами военной мощи оружия оккупантов.



Ще на цю тему:

16:20 26.06.2019
Экипаж БДК ЧФ оккупантов и морская пехота отработали организацию погрузки десанта на корабль / Фото
20:30 25.06.2019
Керченська криза: Обвинувачення всім військовополоненим морякам висунуть до 9 липня
19:00 25.06.2019
Захоплені ФСБ Росії українські кораблі зникли з порту Керчі / Фото
18:20 25.06.2019
Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" проходит Ла-Манш
17:50 25.06.2019
ФСБ пред'явила мічману буксира "Яни Капу" звинувачення в остаточній редакції
17:30 25.06.2019
Росія відмовилась виконувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення моряків
15:10 25.06.2019
Сьогодні Росія повинна відзвітувати про звільнення українських військовополонених моряків
19:00 24.06.2019
Севастопольский 13-й судоремонтный завод переходит в состав Объединенной судостроительной корпорации
10:00 24.06.2019
В экипажах кораблей ЧФ в Средиземном море проведена ротация военнослужащих по призыву
09:40 24.06.2019
Росія переобладнала “вишки Бойка” на військові об'єкти
21:15 21.06.2019
Во Владимирском соборе оккупированного Севастополя состоялось освящение кортиков
17:30 21.06.2019
Катера "Грачонок" оснастили "системой распознавания диверсантов"
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 26.06.2019
В Тбилиси освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста 20-21 июня
15:20 26.06.2019
ЮВО: Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в горах и на морском побережье Абхазии
08:25 26.06.2019
В Грузии возобновились протесты под парламентом
20:20 25.06.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии собрали командиров рот и батарей
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:20 26.06.2019
Уряд Молдови прагне відмовитися від електроенергії з Придністров'я
12:24 26.06.2019
МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
13:40 24.06.2019
У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
Всі новини країни
Россия Россия
17:00 26.06.2019
ЮВО: На Кавказе состоялось тактико-специальное учение подразделения химзащиты
16:40 26.06.2019
ЮВО: Минометчики осваивают методику скоростной стрельбы на полигоне в Северной Осетии
14:10 26.06.2019
Депутата Держдуми Слуцького поки не обрали віцепрезидентом ПАРЄ
13:46 26.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии в Дагестане готовы к погрузке на десантные катера
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
18:40 26.06.2019
В Севастополе «Водоканал» сливает сточные воды в акваторию Артбухты
18:20 26.06.2019
Бойцы полка «Азов» уничтожили современный российский комплекс разведки «Зоопарк-1» / Видео
18:20 26.06.2019
80 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 червня
18:00 26.06.2019
ТІС забезпечив половину вантажоперевалки порту «Південний»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд