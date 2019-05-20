Украинскому политзаключенному Евгению Панову в российской колонии не оказывают необходимую медпомощь. Ему нужны консультации стоматолога, офтальмолога, окулиста и невролога.

Об этом сообщил брат политзаключенного Игорь Котелянец на своей странице в Facebook, передает ATR.

«Нуждается во врачах. Надо стоматолог — сгнил передний зуб. Нужен офтальмолог, окулист и невролог. Когда видит яркий свет, очень болит голова. И вообще очень упало зрение. Помощь не предоставляют», — написал он.

Игорь Котелянец также призвал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову обратится к российской коллеге с требование предоставить необходимые консультации врачей Панову.

«В колонии он не работает, таких там, кажется, больше нет. Делать вклад в экономику РФ не собирается. Сотрудники колонии заставляют ходить всех строевым шагом, но тоже не выполняет. Больших репрессий и давления (кроме неоказания медицинской помощи), говорит, нет. Все знают кто он, какое внимание к нему приковано, и по этой причине не хотят иметь проблем. Очень хочет украинских сигарет (Прилуки, Прима люкс) и украинских конфет», — добавил брат политзаключенного.

Кроме того, Евгения Панова недавно пытались заставить пройти полиграф, хотя это незаконно. Когда ему начали задавать вопросы о политике, он встал и ушел. Заставлять проходить полиграф во второй раз его не стали.

Игорь Котелянец также призывает всех неравнодушных писать письма Евгению Панову, так как они очень помогают. На день рождения ему прислали сотни поздравлений, которые потом в распечатанном виде показала ему адвокат. Это морально поддерживает политзаключенного.

Письма можно писать по такому адресу: Панову Е.А. 06.06.1977 г.р. 2 отряд, ФКУ ИК №6 УФСИН России по Омской области, г.Омск, ул.10 лет Октября, д.176, 644009, Российская Федерация.

Как сообщалось, 25 октября 2018 года Верховный суд России оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Евгению Панову, которого оккупанты приговорили к 8 годам колонии строгого режима за якобы «подготовку диверсий» в Крыму.

Как известно, в августе 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили осуществление терактов на территории Крыма, которые якобы готовила группа «украинских диверсантов». Одним из организаторов терактов в ФСБ назвали Евгения Панова — жителя города Энергодар (Запорожская область). Также был задержан украинец Андрей Захтей. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после — вернули в Крым. Панов и Захтей признались, что подвергались пыткам со стороны российских спецслужб.