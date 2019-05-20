Депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, кандидатуру якого висунула російська делегація, не обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Результати таємного голосування були оголошені у середу зранку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Як оголосила президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, за результатами проведеного напередодні таємного голосування Слуцький отримав 101 голос підтримки із 198 делегатів, які взяли участь у виборах. Водночас російський представник не отримав абсолютної більшості, яка мала скласти 158 голосів.

За процедурою, на середу призначено повторне голосування. За його результатами Слуцькому для обрання на посаду буде достатньо отримати просту більшість.

Член української делегації Ірина Геращенко на своїй сторінці в Фейсбуці написала:

"Новини зі Страсбурга. Колеги з української делегаціі пишуть, що 101 зі 197 членів ПАРЄ прогоолосували за те, щоб росіянин Слуцький став віцепрезидентом Асамблеї. Нагадаю, ця особа перебуває під санкціями ЄС і інших країн за голосування про введення військ в Україну, анексію Криму, неодноразове відвідування окупованих— територій. Саме він організовував скандальну поїздку Аграмонта в Сирію наросійському військовому літаку, хизується своєю дружбою з Асадом. А ще кілька журналісток у Москві публічно звинуватили його в харасменті. Для ПАРЄ , як і для більшості міжнародних організацій , проблема сексуальних домагань іноді звучить чутливіше і голосніше, ніж збройна агресія проти інших країн... Але тільки не у випадку з російськими покидьками, тут гроші не пахнуть. Внесок РФ в до РЄ примушує всіх цих європейських фарисеїв закривати очі і на вбитих під час хімічних атак сірійських дітей, й на утримуваних Кремлем військовополонених, й навіть на харасмент...Буде ще один тур голосування, де потрібно 75 голосів. І підсанкційна особа усядеться в керівному кріслі Асамблеї", - передає Цензор.НЕТ.

Напередодні українська делегація заблокувала автоматичне призначення представника російської делегації віцепрезидентом ПАРЄ за квотою РФ.

Як повідомлялось, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї на знак протесту проти присутності російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.