Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента України в АРК.

Відповідний указ №454/2019 від 25 червня оприлюднено на сайті глави держави, пише Укрінформ.

“Призначити Кориневича Антона Олександровича постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим”, - йдеться в документі.

Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Раніше Володимир Зеленський звільнив Олександра Шмітька з посади начальника Головного управління Служби безпеки в АР Крим.