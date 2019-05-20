Президент призначив свого представника в АР Крим
|14:30 26.06.2019
|Крым
Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента України в АРК.
Відповідний указ №454/2019 від 25 червня оприлюднено на сайті глави держави, пише Укрінформ.
“Призначити Кориневича Антона Олександровича постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим”, - йдеться в документі.
Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Раніше Володимир Зеленський звільнив Олександра Шмітька з посади начальника Головного управління Служби безпеки в АР Крим.
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