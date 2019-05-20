В докладе мониторингового комитета ПАСЕ о полномочиях российской делегации среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, которые касаются оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", ознакомившийся с проектом решения комитета.

Как сообщалось, вопреки предложению докладчика, британца Роджера Гейла, из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав делегации РФ.

При этом в документе остался блок с призывами к РФ от имени ассамблеи, состоящий из пяти пунктов:

- отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

- безусловно сотрудничать со следствием по делу о сбивании авиалайнера MH17;

- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее;

- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет (хотя в пояснительном меморандуме Гейла перечислены эти и другие проблемы в действиях РФ).

В документе также не упоминается о последствиях оккупации Грузии, хотя об этом отдельно говорилось в запросе на обжалование полномочий.

В проекте, утвержденном мониторинговым комитетом, есть упоминания о том, что ранее ПАСЕ принимала ряд резолюций, осуждающих действия РФ - однако нет никаких указаний на то, что Ассамблея и сейчас призывает или требует от России прекращения таких ее действий, противоречащих принципам Совета Европы.

Напомним, минувшей ночью профильные комитеты ПАСЕ, рассматривавшие вопрос полномочий делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник.

В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ.