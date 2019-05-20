В ПАСЕ не решились упомянуть Крым и контроль на Донбассе в рекомендациях для РФ

13:16 26.06.2019   Крым

В докладе мониторингового комитета ПАСЕ о полномочиях российской делегации среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, которые касаются оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", ознакомившийся с проектом решения комитета.

Как сообщалось, вопреки предложению докладчика, британца Роджера Гейла, из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав делегации РФ.

При этом в документе остался блок с призывами к РФ от имени ассамблеи, состоящий из пяти пунктов:

- отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

- безусловно сотрудничать со следствием по делу о сбивании авиалайнера MH17;

- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее;

- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет (хотя в пояснительном меморандуме Гейла перечислены эти и другие проблемы в действиях РФ).

В документе также не упоминается о последствиях оккупации Грузии, хотя об этом отдельно говорилось в запросе на обжалование полномочий.

В проекте, утвержденном мониторинговым комитетом, есть упоминания о том, что ранее ПАСЕ принимала ряд резолюций, осуждающих действия РФ - однако нет никаких указаний на то, что Ассамблея и сейчас призывает или требует от России прекращения таких ее действий, противоречащих принципам Совета Европы.

Напомним, минувшей ночью профильные комитеты ПАСЕ, рассматривавшие вопрос полномочий делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник.

В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ.



Ще на цю тему:

20:57 20.06.2019
Страны Балтии решили отключиться от электросетей РФ до 2025 года
17:57 20.06.2019
Совет Евросоюза официально продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма
13:43 12.06.2019
Послы ЕС согласовали продление санкций против РФ за аннексию Крыма
21:30 10.06.2019
В России разрешили подсанкционным и крымским компаниям не раскрывать данные об их владельцах
14:30 10.06.2019
Постачання ільменіту з Турції до окупованого Криму триває / Фото
08:52 04.06.2019
ЕС планирует продлить на год санкции из-за оккупации Крыма - СМИ
19:15 03.06.2019
В оккупированном Крыму построят 10 прудов для выращивания креветок
09:24 31.05.2019
Французский сценарист снимет кино в Севастополе
08:01 31.05.2019
Кабмін ініціював санкції проти російських установ за археологічні розкопки в Криму
18:30 29.05.2019
Вопрос поставки вагонов в оккупированный Крым "повис в воздухе" из-за позиции российского Минфина
07:53 29.05.2019
США не изменят политики непризнания аннексии Крыма Россией - Уолкер
12:31 23.05.2019
Збереження санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму - у Сенаті США схвалили резолюцію
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:25 26.06.2019
В Грузии возобновились протесты под парламентом
20:20 25.06.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии собрали командиров рот и батарей
19:40 25.06.2019
Спікером парламенту у Грузії обрали лідера більшості
09:19 25.06.2019
В Грузии выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:24 26.06.2019
МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
13:40 24.06.2019
У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
19:00 21.06.2019
Обнародована программа деятельности правительства во главе с Майей Санду
Всі новини країни
Россия Россия
14:10 26.06.2019
Депутата Держдуми Слуцького поки не обрали віцепрезидентом ПАРЄ
13:46 26.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии в Дагестане готовы к погрузке на десантные катера
11:26 26.06.2019
Отряд боевых кораблей КФл занял места якорных стоянок в морской акватории
07:45 26.06.2019
Минные тральщики в рамках внезапной проверки боеготовности обеспечили безопасный коридор для корабельной ударной группы Каспийской флотилии
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
14:30 26.06.2019
Президент призначив свого представника в АР Крим
13:16 26.06.2019
В ПАСЕ не решились упомянуть Крым и контроль на Донбассе в рекомендациях для РФ
12:46 26.06.2019
Двое десантников утонули в Крыму на учениях
11:57 26.06.2019
Сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд