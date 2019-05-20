Двое десантников утонули в Крыму на учениях
|12:46 26.06.2019
|Ялта
Во время учений в Крыму погибли двое российских военнослужащих-контрактников. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России, десантники погибли во время тренировок по парашютным прыжкам: они приземлились на воду, не смогли освободиться от парашютов и утонули.
«26 июня 2019 года в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули», – сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Причины происшествия устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами, добавили в Минобороны России.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Ще на цю тему:
Минные тральщики в рамках внезапной проверки боеготовности обеспечили безопасный коридор для корабельной ударной группы Каспийской флотилии
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии на полигоне Дзарцеми учатся действовать в составе разведывательно-огневых контуров
На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации
Россия начинает военные учения на территории Европы
Воздушный бой над Черным морем
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну