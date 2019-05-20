Во время учений в Крыму погибли двое российских военнослужащих-контрактников. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России, десантники погибли во время тренировок по парашютным прыжкам: они приземлились на воду, не смогли освободиться от парашютов и утонули.

«26 июня 2019 года в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули», – сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Причины происшествия устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами, добавили в Минобороны России.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа.