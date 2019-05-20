Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках внезапной проверки боевой готовности войск (сил), проходящей в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, завершили передислокацию в район сосредоточения на полигоне «Аданак» в Дагестане.

В ходе совершения марша военнослужащие отработали задачи походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации с воздуха, сообщает пресс-служба Минобороны России..

По прибытию в район сосредоточения подразделения береговых войск Каспийской флотилии выполнили комплекс мероприятий по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, маскировке техники, инженерному оборудованию районов и приступили к противодесантной обороне участка морского побережья.

В установленные сроки проведена подготовка десантно-высадочных средств флотилии к выполнению задач по плану предстоящих учений.

Морская пехота заняла район ожидания погрузки на десантные катера. По полученной вводной командование флотилии приступило к формированию десантного отряда.

В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тысяч военнослужащих флотилии.