Минно-тральные корабли Каспийской флотилии обеспечили противоминную безопасность корабельной ударной группы флотилии при выходе из пунктов постоянного базирования в Каспийском море.

«Базовые тральщики «Герман Угрюмов» и «Магомед Гаджиев», а также рейдовые тральщики РТ-59, РТ-71, РТ-233 и РТ-234 обеспечили траление фарватеров по маршрутам развертывания малых ракетных и артиллерийских кораблей, а также десантных катеров Каспийской флотилии, вышедших в море для отработки задач по предназначению в рамках внезапной проверки боеготовности», — сообщил командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

Он отметил, что для обеспечения безопасности кораблей использовались электромагнитные, акустические и контактные тралы, сообщает пресс-служба Минобороны России..

Экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработают совместное маневрирование, организацию связи и управления в составе группировки разнородных сил, а также примут участие в розыгрыше эпизода по обороне экономически важных объектов Республики Дагестан.

В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано более 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.