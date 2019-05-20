Минные тральщики в рамках внезапной проверки боеготовности обеспечили безопасный коридор для корабельной ударной группы Каспийской флотилии
|07:45 26.06.2019
|Россия
Минно-тральные корабли Каспийской флотилии обеспечили противоминную безопасность корабельной ударной группы флотилии при выходе из пунктов постоянного базирования в Каспийском море.
«Базовые тральщики «Герман Угрюмов» и «Магомед Гаджиев», а также рейдовые тральщики РТ-59, РТ-71, РТ-233 и РТ-234 обеспечили траление фарватеров по маршрутам развертывания малых ракетных и артиллерийских кораблей, а также десантных катеров Каспийской флотилии, вышедших в море для отработки задач по предназначению в рамках внезапной проверки боеготовности», — сообщил командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Он отметил, что для обеспечения безопасности кораблей использовались электромагнитные, акустические и контактные тралы, сообщает пресс-служба Минобороны России..
Экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработают совместное маневрирование, организацию связи и управления в составе группировки разнородных сил, а также примут участие в розыгрыше эпизода по обороне экономически важных объектов Республики Дагестан.
В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано более 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.
Ще на цю тему:
Двое десантников утонули в Крыму на учениях
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии на полигоне Дзарцеми учатся действовать в составе разведывательно-огневых контуров
На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации
Россия начинает военные учения на территории Европы
Воздушный бой над Черным морем
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну