МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
|12:24 26.06.2019
|Молдова
В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что голосование молдавских депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства или государства.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в молдавском МИД рассказали в комментарии изданию NewsMaker.
"Голосование парламентариев в ПАСЕ является индивидуальным и не отражает позицию правительства или государства", - сказали в министерстве.
В ведомстве также добавили, что исполнительная власть не считает прерогативой давать какие-либо рекомендации парламентариям о том, как им голосовать.
За резолюцию, позволяющую делегации РФ вернуться в Ассамблею, в ночь с 24 на 25 июня проголосовали 118 делегатов, против - 62, еще 10 - воздержались.
Два представителя молдавской делегации, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и глава фракции социалистов Влад Батринча, проголосовали за принятие резолюции ПАСЕ.
Вице-председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Михаил Попша голосовал против. Еще двое депутатов от Молдовы при голосовании отсутствовали.
Нэстасе пояснил, что проголосовать за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы было нелегко, но "ПАСЕ может положительно повлиять на все государства".
Михаил Попша сказал, что выступил против, "чтобы поддержать наших соседей-украинцев".
"Наши партнеры в Киеве настойчиво просили меня поддержать их во время голосования", - отметил он.
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