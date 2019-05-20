Сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора
|11:57 26.06.2019
|Крым
Сьогодні по всьому світу відзначається День кримськотатарського національного прапора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Сьогодні по всьому світу відзначається День кримськотатарського національного прапора! У різних містах України відбудуться масові заходи, присвячені Дню кримськотатарського прапора. Для нас особливо важливо, що в тимчасово окупованому Криму , незважаючи на заборону окупантами, організовані масові флешмоби з демонстрацією кримськотатарського прапора", - написав він.
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