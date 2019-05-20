Отряд боевых кораблей КФл занял места якорных стоянок в морской акватории
|11:26 26.06.2019
|Россия
Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Каспийской флотилии, возглавляемый ракетным кораблем «Татарстан», занял места якорных стоянок в акватории Каспийского моря в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности.
В настоящее время личный состав боевых кораблей готовится к проведению межвидового тактического учения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Экипажи отряда кораблей и судов Каспийской флотилии уже провели в акватории Каспийского моря учение по обеспечению безопасности объектов и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения.
На этапе перебазирования экипажи ракетных кораблей также провели ряд тренировок по организации противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.
В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тысяч военнослужащих флотилии.
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