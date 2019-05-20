ГП «Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины» (ГП «УкрНИИМФ») разработало Правила безопасной нагрузки и разгрузки навалочных грузов в морских портах Украины по заказу Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Проект документа должен пройти общественные обсуждения, необходимые процедуры согласования и регистрацию, сообщает PortNews со ссылкой на пресс-службу администрации.



Предложенные Правила безопасной загрузки и разгрузки навалочных грузов в морских портах Украины устанавливают единые требования к технологическим процессам перевалки навалочных грузов на территориях и в акваториях морских портов Украины.



Правила предусматривают: оптимизацию процессов обращения со всеми видами навалочных грузов; усовершенствование систем управления охраной труда, экологической и техногенной безопасностью при перевалке всех видов навалочных грузов; определение порядка взаимодействия администраций морских портов, предприятий всех форм собственности, которые расположены в морских портах, по вопросам обращения с навалочными грузами с допустимой антропогенной нагрузкой на окружающую среду и предотвращением штрафных санкций со стороны контролирующих органов; использование индивидуальных карточек навалочных грузов.



Также Правила сочетают и учитывают требования: Директивы 2001/96/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 декабря 2001 года, устанавливающей гармонизированные требования и процедуры по безопасности загрузки и разгрузки балкеров; глав VI и VII МК СОЛАС с поправками; рекомендаций резолюции КБМ IMO 268 (85) о добровольном принятии к выполнению в странах - участницах МК СОЛАС национальных правил относительно безопасности морской перевозки навалочных грузов на основе Международного кодекса морской перевозки опасных грузов, одобренного этой резолюцией; Кодекса практики безопасной загрузки и разгрузки навалочных судов (Кодекс BLU), приведенной в приложении к Резолюции Ассамблеи IMO A.862 (20) от 27 ноября 1997 года, в редакции по состоянию на 4 декабря 2001 года.



Для вступления в силу Правил необходимо утверждение их Мининфраструктуры и регистрация в Минюсте Украины после согласования со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а также общественного обсуждения положений Правил.



Необходимость разработки новых Правил вызвана тем, в настоящее время на Украине действуют «Правила безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов» (РТМ 31.0038-78), которые были внедрены в 1978 году. Их положения устарели и нуждаются в совершенствовании с учетом требований национального законодательства.



Кроме того, как отмечается, новый документ - это очередной шаг реализации Стратегии имплементации положений директив и регламентов Европейского Союза в сфере международного морского и внутреннего водного транспорта, которая была одобрена распоряжением КабминаУкраины от 11.10.2017.