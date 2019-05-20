В оккупированной Керчи пройдет форум «Армия-2019»
|09:26 26.06.2019
|Керчь
В Керчи состоятся мероприятия патриотической направленности в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Форум будет проходить на площади Дворца культуры «Корабел» с 28 по 30 июня, сообщает пресс-служба администрации города, - передает Керчь.ФМ..
План мероприятий:
28 июня - торжественное открытие форума, показательное выступление оркестра войсковой части 67606. Выступление культурно-художественных коллективов гарнизонного дома офицеров города Симферополя;
28, 29, 30 июня - статический показ вооружения, военной и специальной техники, мероприятия культурно-художественной и патриотической программы;
30 июня - мероприятия культурно-художественной и патриотической программы с проведением спортивно-военных игр. Торжественное закрытие Форума.
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