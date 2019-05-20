США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
|09:52 26.06.2019
|Турция
Якщо Туреччина не відмовиться від планів придбання російської системи ППО – США не дозволять збройним силам Туреччини використовувати літак F-35 та брати участь у програмах його розвитку.
Про це заявила посол США у НАТО, передає Голос Америки, пишет Укринформ.
Вашингтон і його союзники закликали члена Анкару не приймати систему С-400. У США вважають, що використання системи може дозволити їй навчитися розпізнати F-35, які побудовані таким чином, щоб уникати відстеження ворожими радарами та датчиками тепла.
Президент Турецької Республіки Таїп Ердоган у вівторок повторно пообіцяв здійснити придбання С-400, попри занепокоєння союзників.
«Ми сподіваємося, що почнемо отримувати системи С-400, які ми купили в Росії, наступного місяця, – сказав Ердоган членам своєї партії в парламенті. – Туреччина не є країною, якій потрібно шукати дозволу або схилятися перед тиском. С-400 безпосередньо пов’язані з нашим суверенітетом, і ми не зробимо жодного кроку назад».
Туреччина заявила, що її угода з Росією щодо С-400 є остаточною. посиливши дипломатичний розкол із США.
«Все свідчить про те, що Росія збирається доставити систему до Туреччини, і це матиме наслідки», – заявила у Брюсселі посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон.
«Матиме місце виключення (Туреччини – ред) з системи F-35, ми не можемо дозволити, щоб проникнення С-400 до Альянсу, завдало шкоди проекту F-35, або дестабілізувало його», – сказала вона журналістам.
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