В столице Грузии Тбилиси во вторник, 25 июня, граждане снова вышли на акцию протеста.

“Проспект Руставели в центре Тбилиси снова перекрыт в связи с масштабной акцией протеста у здания парламента”, - сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих. Они требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии за силовой разгон демонстрации в ночь на 21 июня. Кроме того, митингующие требуют освободить всех задержанных во время предыдущих акций протеста.

Как сообщал Укринформ, в столице Грузии Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. 21 июня в связи с этими событиями в отставку подал спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, удовлетворив одно из требований митингующих.