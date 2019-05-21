Правительство Соединенных Штатов и Украина подписали меморандум, который предусматривает выделение $4 млн дополнительных средств для повышения защиты военных складов на территории Украины.

Об этом сообщили во вторник в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Сегодня Соединенные Штаты и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании относительно управления запасами обычного оружия", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Документ утвердили подписями помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер с и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским.

Меморандум предусматривает выделение в течение двух лет $4 млн для повышения уровня безопасности военных складов с боеприпасами на территории Украины. Как отметили по этому поводу в Госдепартаменте США, это приблизит Украину к стандартам НАТО.

В американском ведомстве также напомнили, что с 2004 по 2018 гг. США инвестировали около $40 млн в качестве поддержки Украины в решении проблемы наследования от СССР большого количества обычных вооружений и боеприпасов.