США выделят Украине $4 млн для улучшения защиты военных складов
|08:01 26.06.2019
|Украина
Правительство Соединенных Штатов и Украина подписали меморандум, который предусматривает выделение $4 млн дополнительных средств для повышения защиты военных складов на территории Украины.
Об этом сообщили во вторник в Государственном департаменте США, передает Укринформ.
"Сегодня Соединенные Штаты и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании относительно управления запасами обычного оружия", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.
Документ утвердили подписями помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер с и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским.
Меморандум предусматривает выделение в течение двух лет $4 млн для повышения уровня безопасности военных складов с боеприпасами на территории Украины. Как отметили по этому поводу в Госдепартаменте США, это приблизит Украину к стандартам НАТО.
В американском ведомстве также напомнили, что с 2004 по 2018 гг. США инвестировали около $40 млн в качестве поддержки Украины в решении проблемы наследования от СССР большого количества обычных вооружений и боеприпасов.
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