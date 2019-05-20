В июле в Украине начнутся учения “Си Бриз-2019”
|08:59 26.06.2019
|Украина
В начале июля в Украине начнутся украинско-американские учения "Си Бриз-2019".
"1 июля в Украине начнутся украинско-американские учения "Си Бриз-2019". Традиционно они будут проходить на море, суше, воздухе и под водой", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Как информируют в ведомстве, на этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная к Черному морю. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.
"В этом году мы предлагаем более широкий компонент морской охраны. Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии - во время их визита в порт Одессы - проведение несколько совместных тренировок-учений, касающихся сугубо несения пограничной службы ", - отметил начальник Регионального управления морской охраны Олег Костур.
В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений. В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию.
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