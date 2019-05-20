Украинское спецподразделение впервые прошло сертификацию НАТО
|10:24 26.06.2019
|Украина
Впервые в истории подразделение из страны, которая не является членом Североатлантического альянса, смогло пройти сертификацию как подразделение SOF (сил специальных операций) НАТО.
Об этом сообщили Украинский милитарный портал и Командование сил спецопераций США в Европе.
140-й центр Сил специальных операций ВСУ сдал соответствующие экзамены в Литве и отныне имеет право привлекаться Силами быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).
NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге вместо союзного командования мобильными силами Европы.
Состоят из сухопутных войск, сил специального назначения, воздушных, морских сил, они готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.
«При значительном военном конфликте (войне) должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении SOF принимает совет», – говорится в сообщении.
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