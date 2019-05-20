Керченська криза: Обвинувачення всім військовополоненим морякам висунуть до 9 липня
|20:30 25.06.2019
|Крым
Російське слідство до 9 липня висуне обвинувачення в остаточній редакції всім українським морякам, захопленим у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.
Про це сказав проекту Крим.Реаліі адвокат у справі полонених моряків Микола Полозов, пише Укрінформ.
«Слідчі дії розписані до 9 липня. Поки що встигли висунути (обвинувачення - Укрінформ) трьом: Євгену Семидоцькому, Богдану Небилиці і Юрію Будзилу», - сказав він.
Наголошується, що після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.
Раніше адвокат Айдер Азаматов повідомив, що слідство ФСБ РФ у Москві почало пред'являти обвинувачення в остаточній редакції захопленим у Чорному морі українським військовим морякам, зокрема мічману Юрію Будзилу.
Як відомо, 25 червня закінчується термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.
25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», - що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.
Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.
25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ.
Росія відмовилась виконувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення моряків.
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