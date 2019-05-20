Слідче управління ФСБ Росії у вівторок, 25 червня, провело слідчі дії щодо мічмана захопленого РФ українського буксира "Яни Капу" Юрія Будзила.

Про це адвокат українського моряка Айдер Азаматов повідомив в Facebook, передає Укрінформ.

"Сьогодні (25.06.2019) відбулися слідчі дії з Юрієм Олександровичем Будзилом. Слідчий ознайомив його і захист з висновком експертів раніше призначеної комісійної ситуаційної судової експертизи, пред'явив обвинувачення у вчиненні злочину за ч.3, ст.322 КК РФ («незаконний перетин Державного кордону, вчинений групою осіб за попередньою змовою або організованою групою або із застосуванням насильства чи загрозою його застосування»- ред.) в остаточній редакції і ознайомив з іншими процесуальними документами", - написав Азаматов.

Він наголосив, що його підзахисний вину не визнав і вкотре заявив, що є військовополоненим, вимагає застосування щодо нього та інших 23 українських моряків положень 3-ої Женевської конвенції.

«Настрій (у Будзила - ред.) нормальний, моральний і психологічний стан відмінний. Чекає з нетерпінням повернення додому і вірить, що даний етап наближається. Рідним, близьким, друзям і всім, хто його підтримує, передав слова подяки», - зазначив адвокат.

Як відомо, 25 червня закінчується термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ.

Росія відмовилась виконувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення моряків.