Росія відмовилась виконувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення моряків
|17:30 25.06.2019
|Крым
Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН.
Про це Пєсков заявив російським ЗМІ, відповідаючи на питання, чи буде Москва надавати звіт на вимогу трибуналу до 25 червня, повідомляє Радіо Свобода.
«Цей випадок в Керченській протоці не є підсудним для цієї судової інстанції, в цьому полягає позиція Росії. Звичайно, повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію», – сказав Пєсков.
25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.
25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».
Раніше представник Держдуми заявив, що Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ.
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