Более 400 млн рублей будет выделено на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству в оккупированном Крыму пяти яхтенных марин.

Об этом сообщила "заместитель министра" экономического развития оккупированного Крыма Татьяна Малий, передает Крыминформ.

«Сейчас прорабатывается вопрос с министерством экономического развития России о выделении порядка 400-450 млн руб на проектные изыскания пяти марин. Эти средства зайдут в федеральную целевую программу», – отметила Малий.

Она уточнила, что это объекты в Керчи (керченский мол), Ялте, Евпатории (5 и 6 причалы порта), Коктебеле и Саках. «Всего планируется, что площадок будет шесть», – добавила "замминистра".