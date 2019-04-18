На проекты строительства яхтенных марин в Крыму оккупанты выделят 400 млн рублей
|20:45 25.06.2019
|Крым
Более 400 млн рублей будет выделено на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству в оккупированном Крыму пяти яхтенных марин.
Об этом сообщила "заместитель министра" экономического развития оккупированного Крыма Татьяна Малий, передает Крыминформ.
«Сейчас прорабатывается вопрос с министерством экономического развития России о выделении порядка 400-450 млн руб на проектные изыскания пяти марин. Эти средства зайдут в федеральную целевую программу», – отметила Малий.
Она уточнила, что это объекты в Керчи (керченский мол), Ялте, Евпатории (5 и 6 причалы порта), Коктебеле и Саках. «Всего планируется, что площадок будет шесть», – добавила "замминистра".
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