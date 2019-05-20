ЮВО: Разведчики завершили горную подготовку в горах Северной Осетии
|21:30 25.06.2019
|Северная Осетия
Военнослужащие разведывательного подразделения соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, завершили обучение в уникальном центре подготовки разведывательных подразделений на горном полигоне Дарьял в Республики Северная Осетия – Алания и вернулись в пункт постоянной дислокации.
В ходе двухмесячной подготовки разведчики совершенствовали навыки преодоления горных препятствий, рек и ущелий различной сложности с использованием альпинистского снаряжения в полной экипировке, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Итоговым испытанием стало трехдневное восхождение на вершину горы Араухох высотой почти 2,5 тысячи метров.
В ходе специального курса горной подготовки опытные инструкторы провели тренировки с военнослужащими по рукопашному, ножевому бою и скоростной стрельбе из стрелкового вооружения.
Занятия проводились в условиях, максимально приближенных к боевым. При обучении разведчиков активно используется опыт применения разведподразделений в современных вооруженных конфликтах.
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