В рамках внезапной проверки боеготовности экипажи кораблей Каспийской флотилии при выходе из пункта базирования к местам якорной стоянки провели учения по отражению нападения условного противника с применением установок радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

В ходе отработки задач подразделения РЭБ флагмана Каспийской флотилии — ракетного корабля «Татарстан» — вывели из строя навигационные системы авиации «противника» на подлете к отряду кораблей в море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Расчеты ПВО не допустили подлета авиации на рубеж открытия огня и уничтожили условного противника на значительной дальности от места нахождения сил Каспийской флотилии.

Кроме того, с помощью комплексов РЭБ личный состав отработал способ выведения из строя радиоэлектронной техники надводного корабля «противника», ведущего разведку в море.

В мероприятиях внезапной проверки, которая продлится до конца недели, задействовано более 35 кораблей, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральные корабли, артиллерийские катера и суда обеспечения, а также около 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.