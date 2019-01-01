По уровню благосостояния оккупированные Россией территории АР Крым и Севастополя занимают нижние позиции российского рейтинга.

Рейтинговая таблица уровня благосостояния составлена экспертами РИА «Рейтинг», сообщает Черноморская безопасность.

Экспертов провели анализ остатков денежных средств семьи после минимальных расходов по итогам 2018 года.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных трат максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей (16,8 тысяч гривен). В Крыму и Севастополе этот остаток на треть меньше – менее 30 тысяч рублей (11,4 тысяч гривен).

Согласно рейтинга оккупированный Севастополь занимает 60 место. Показатель «Максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов» в Севастополе равен 18 916 руб., а «Максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов» - 29 652 руб.

Так называемая «Республика Крым» по рейтингу находится ниже – на 66 месте с остатком денежных средств в семье с двумя детьми в размере 17 058 руб., с одним ребенком – 27 330 руб.