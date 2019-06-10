Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника незаконного збройного формування «Рубеж» Володимира Мельника. Цей підрозділ, який входив до складу так званої «Самооборони Севастополя», у 2014 році під час окупації Криму Росією захоплював кораблі та військові частини ВМС України.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на інформацію відомства.

Як зазначається, під процесуальним керівництвом прокуратури АРК слідчими Головного управління СБУ в АРК за результатами проведеного спеціального досудового розслідування до суду направлено обвинувальний акт відносно одного з керівників незаконного збройного формування «Добровільна народна дружина «Рубеж».

«У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що обвинувачений у березні 2014 року під час захоплення кораблів та об’єктів Військово-Морських сил України у м. Севастополь здійснював керівництво діями членів незаконного формування збройного формування «Рубеж», – йдеться у повідомлені.

Керівник «Рубежа» обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та ч.2 ст.260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань).

Прокуратура АРК не називає ім’я обвинуваченого, однак за інформацією джерел Центру журналістських розслідувань, мова йде про першого командира НЗФ «Рубеж» Володимира Мельника.