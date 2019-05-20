ЮВО: На российской военной базе в Абхазии собрали командиров рот и батарей
|20:20 25.06.2019
|Абхазия
В рамках учебно-методического сбора на российской военной базе в непризнанной Абхазии командирам рот и батарей разъяснят новейшие методики организации боевой подготовки, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.
В частности, руководители на учебных местах продемонстрируют офицерам методику проведения боевых стрельб в составе подразделений, а также уничтожения заминированных объектов и подземных коммуникаций условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, военнослужащим доведут порядок применения беспилотных летательных аппаратов и приданных сил и средств авиации в общевойсковом бою.
Также в ходе трех дневного сбора на полигонах офицеры будут совершенствовать навыки вождения бронетехники и выполнят стрельбы из пистолета Макарова и автомата АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и танков Т72Б3.
В завершение мероприятия военнослужащие сдадут экзамены по всем предметам профессионально-должностной подготовки, включающим в себя тактические, физические и специальные нормативы.
Всего в проведении учебного сбора задействовано более 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Тигр-М».
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