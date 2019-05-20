ЮВО: Аэромобильная группа при поддержке мотострелков уничтожит «террористов» в Северной Осетии

20:00 25.06.2019   Северная Осетия

Аэромобильная группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа , дислоцированного в Северной Осетии, при поддержке мотострелков уничтожит тренировочный лагерь условных террористов.

Мероприятие пройдет в рамках динамического показа Международного военно-технического форума «Армия-2019» в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На форуме «Армия-2019» аэромобильная группа с использованием вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО Ми-8АМТШ «Терминатор» будет доставлена в район выполнения задачи (аэродром Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ).

Военнослужащие совершат десантирование из вертолета в заданном районе с автомобилями высокой проходимости. Затем аэромобильная группа при поддержке мотострелков сходу атакует условного противника. Кроме того, военнослужащие на вертолете эвакуируют условно раненого военнослужащего.

Личный состав аэромобильной группы имеет на вооружении противотанковые гранатометы РПГ-7В и 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», а также минометные комплексы «Сани».

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе высадки аэромобильной группы будут применены имитационные заряды, дымы и холостые патроны к стрелковому оружию.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в Северной Осетии пройдет на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ с 28 по 30 июня.



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