Спікером парламенту Грузії обрали лідера парламентської більшості, представника керівної партії "Грузинська мрія" Арчіла Талаквадзе.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Ехо Кавказу".

На цій посаді він змінив Іраклія Кобахідзе, який пішов у відставку на тлі акцій протесту в центрі Тбілісі.

Кандидатуру Талаквадзе на пленарному засіданні парламенту підтримали 94 депутати зі 101, які пройшли реєстрацію.У голосуванні не взяли участі депутати опозиційних фракцій "Єдиний нацрух" і "Європейська Грузія".

У парламенті нинішнього скликання Арчіл Талаквадзе був лідером парламентської більшості. У 2014-2016 роках він обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ. У 2012-2014 роках був заступником міністра з виконання покарань.

Нагадаємо, у заворушеннях 20 -21 червня біля парламенту Грузії постраждали 240 осіб, зокрема 80 правоохоронців. Поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.