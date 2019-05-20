Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" продолжает работу над проектом подводной лодкой с единой энергоустановкой подводного и надводного хода.

Воздухонезависимая газотурбинная ЭУ замкнутого цикла значительно повысит дальность непрерывного подводного плавания субмарины. Об этом Mil.Press FlotProm рассказали на стенде предприятия на форуме "Армия-2019".

Подлодка П-750Б предназначена для нанесения ударов по береговым объектам противника, уничтожения кораблей, судов и субмарин противника. ПЛ способна скрытно доставлять, высаживать и принимать на борт разведывательно-диверсионные группы (до 16 человек). Также лодка может выставлять минные заграждения и вести разведку.

Разработчики называют преимуществами П-750Б современное вооружение, радиоэлектронные средства, высокую степень автоматизации и небольшой экипаж (18–20 человек), маневренность, скрытность и способность вести боевые действия в узкостях и на мелководье. Кроме того, ПЛ может базироваться в существующих базах и портах.

П-750Б водоизмещением около 1450 тонн относится к классу малых ПЛ прибрежного действия. Ее длина – около 66 метров, ширина – порядка 7 метров, осадка – около 5,2 метра. Предельная глубина погружения – 300 метров. Полная скорость подводного хода – 18 узлов, экономическая – 4 узла. Автономность – до 30 суток, общая дальность плавания – до 4300 миль. Непрерывная подводная дальность с учетом ВНЭУ составляет до 1200 миль.

Энергоустановка включает газотурбинный двигатель замкнутого цикла (два по 400 кВт) и гребной электродвигатель мощностью 2500 кВт. Вооружение – 533 мм торпеды, ракеты и мины.