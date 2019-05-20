ЮВО: Три тысячи артиллеристов подняты по тревоге
|18:40 25.06.2019
|Россия
Артиллеристы соединения Южного военного округа , дислоцированного в Волгоградской области, подняты по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности.
Подразделения совершили марш на штатной технике в назначенный район, где выполнили нормативы по инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению сообщает пресс-служба Минобороны России.
Экипажи и боевые расчёты 152-мм гаубиц «Мста-С» и самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, а также организовали взаимодействие между подразделениями по каналам радиосвязи.
В ходе проверки офицерам-артиллеристам предстоит выполнить индивидуальные задачи по огневому поражению противника с применением различных типов боеприпасов, в том числе высокоточных.
Всего к проверке боевой готовности артиллерийского соединения привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.
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